Neue Räume für das Zentralarchiv der Jüdischen Geschichte

Heidelberg. Dokumente von unschätzbarem Wert lagern in den Magazinen und Regalen des Zentralarchivs zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland. Ittai Joseph Tamari (Bild) ist nun nach Eberhard Gönner und Peter Honigmann der dritte Direktor in der Geschichte der Institution, die es seit 1987 in Heidelberg gibt. Jetzt bezieht die einzigartige Einrichtung neue, großzügige und helle Räumlichkeiten in der alten Landfried’schen Tabakfabrik im Stadtteil Bergheim. Hier ist Raum für die sich stetig erweiternde Sammlung. Bundesinnenminister Horst Seehofer wird am Dienstag, 14. September, zum Festakt erwartet, mit dem die Räume eingeweiht werden. miro

