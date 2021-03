Heidelberg. Daniel Adler und Jimmy Kneipp treten am Montag, 15. März, ihre Stelle als neue Heidelberger Nachtbürgermeister an. Ihren „Amtssitz“ haben sie in den Räumlichkeiten der Abteilung „Eventmanagement“ der Heidelberg Marketing am Fischmarkt 3. Nach einem langen und intensiven Auswahlverfahren wurden Daniel Adler und Jimmy Kneipp am 10. Februar vom Heidelberger Gemeinderat zu Heidelbergs ersten Nachtbürgermeistern gewählt. Ihr Altstadt-Büro liegt mitten im Geschehen der Problematiken, die es laut Stellenausschreibung aufzugreifen und zu lösen gilt: Nachtkultur und -ökonomie, Feiern, Lärm, Clubsterben, Lebensqualität, erholsamer Schlaf, Konfliktmanagement, Awareness und Rücksicht.

Die Ideen, Lösungsansätze und Netzwerke von Jimmy Kneipp und Daniel Adler haben den Gemeinderat überzeugt, jetzt geht’s ans Handeln und Umsetzen: „Wir werden am 15. zunächst einmal den Ist-Zustand aufnehmen. Sprich, wir nutzen unsere Kontakte im Stadtmarketing Heidelberg, um mit den entsprechenden Entscheidern sowie den Anspruchsgruppen an den (digitalen) Tisch zu kommen. Auf dieser Basis werden wir dann unsere Grob-Konzepte verfeinern und die Dinge effizient anpacken“, erläutern die Nachtbürgermeister, wie sie ihre schwierige Arbeit angehen möchten.

Die Hauptaufgabengebiete sehen Daniel Adler und Jimmy Kneipp in der Kommunikation ihrer Tätigkeiten, der Vermittlung zwischen verschiedenen Parteien und dem Schaffen von kreativen, nachhaltigen, vor allem aber realistischen Konzepten für das Nacht- und Kulturleben in Heidelberg. „Zunächst einmal möchten wir unserer Stelle ein Gesicht geben, sodass jeder – auch die Kritiker – sich ein transparentes und objektives Bild von unserer Arbeit machen können, sowie die Kultur- und Gastronomiebetreiber effizient unterstützen und Perspektiven ermöglichen“, betonen die beiden. „Im nächsten Schritt wollen wir schnellstmöglich das Thema Altstadt angehen, mit allen Beteiligten sprechen und praktikable Lösungen suchen. Parallel hierzu werden wir auch schon an unseren Nacht- und Kulturkonzepten für Heidelberg feilen – an Ideen mangelt es uns nicht! Wir freuen uns auf die Stelle und werden unser Bestes geben, etwas zu bewegen“, verspricht das Duo.