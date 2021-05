Neue Freiheit: Heidelberger Wirte vor Problemen

Heidelberg. Der Himmel über dem Heidelberger Schloss ist wolkenverhangen. Immer wieder regnet es. Nach monatelangem Corona-Lockdown könnten die Bedingungen für die Öffnung von Restaurants und Cafés in der Stadt am Neckar sicher besser sein. Für Uwe Treiber war das graue Wetter allerdings kein Hindernis. Zusammen mit Horst und Max Seifert hatte er sich am Samstag verabredet, um nach langer Zeit wieder einmal ein frisch gezapftes Bier zu trinken. „Für uns ist das ein weiterer Schritt in Richtung Freiheit“, sagte er.

Wie Treiber ging es am Samstag vielen: In der Heidelberger Altstadt bummelten mehr Menschen als sonst zu Pandemie-Zeiten. Wirt Matthias Kuhnlein blickte jedoch mit gemischten Gefühlen auf die Öffnung. „Wir haben am Mittwoch erfahren, dass wir am Samstag aufmachen dürfen. So einfach ist das aber nicht“, sagte er. Zum Beispiel gebe es Probleme bei der Lieferung von Getränken. Auch Fassbier sei etwa erst in der kommenden Woche wieder auf Lager. Vor seiner Kult-Kneipe am Heidelberger Marktplatz standen am Samstag nur vier Tische, 15 wären erlaubt. Auf den Rest hatte er wegen des Wetters verzichtet.

Umfangreiche Hygiene-Regeln

Nach 194 Tagen im Lockdown fehle auch die Routine. Die neuen Hygiene-Regeln hält er für zu unpraktikabel. Denn Gäste müssen der aktuellen Corona-Verordnung zufolge geimpft, genesen oder getestet sein. Zudem müssen eine Maske getragen, Kontaktdaten hinterlegt und Abstände eingehalten werden. In Heidelberg gibt es daher mittlerweile mehr als 27 Teststandorte.

Die Hygieneauflagen warfen auch bei anderen Gastronomen Fragen auf. Deshalb blieben am Wochenende noch einige Türen geschlossen. Unter anderem fehlte auch noch Personal für Küche und Service. „Die Stimmung ist gut und viele probieren es aus, andere kommen später dazu“, sagte Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Heidelberg. Die Gäste müssen zunächst etwa mit kleineren Speisekarten und Bereichen sowie mit weniger Mitarbeitern rechnen.

Vor Corona boomte der Tourismus am Neckar. Die Zahl der Tagesgäste lag vor der Pandemie bei zwölf Millionen im Jahr.

Die Gastronomie darf aber noch nicht in allen Regionen des Landes wieder hochfahren. Voraussetzung: Die Sieben-Tage-Inzidenz muss in der jeweiligen Region an fünf Tagen nacheinander unter einem Wert von 100 liegen. Matthias Kuhnlein setzt darauf, dass die Zahlen weiter sinken – und die Vorgaben für Gastronomen gelockert werden. Im Herbst will er dann den 30. Jahrestag seiner Kneipenöffnung groß feiern. „Wäre ja schlimm, wenn ich keine Hoffnung hätte!“

