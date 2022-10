Neue Flüchtlingswelle beschäftigt Stadt und Land

Heidelberg. Die Zahl der Geflüchteten - nicht nur aus der Ukraine - steigt stark an. Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Heidelberg bauen aktuell ihre Unterkunftsmöglichkeiten aus. Die Kapazität im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village soll vorübergehend von 2800 auf 3500 Plätze erweitert werden. Die Stadt richtet zusätzlich weitere 500 Plätze für Ukrainer in Patrick-Henry-Village sowie rund 100 Plätze an anderer Stelle ein.

Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner am Dienstagmittag in einem Pressegespräch erklärt."In Heidelberg ist die Situation wie in vielen deutschen Städten und Gemeinden mehr als angespannt", betonte der Stadtchef. Es solle in Heidelberg aber vermieden werden werden, dass Turnhallen oder ähnliche provisorische Unterbringungen benötigt werden. In Patrick-Henry-Village richte die Stadt daher drei Wohngebäude provisorisch her, in denen 480 Plätze für Ukrainer entstehen. Die Häuser müssen über kurzfristig gelegte Leitungen mit Wasser und Strom beziehungsweise Wärme versorgt werden.

Dass die Geflüchtetenzahlen aktuell annähernd so hoch wie bei der Flüchtlingswelle 2014/15, bestätigt auch das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe auf Nachfrage. Im September kamen in Baden-Württemberg täglich durchschnittlich 282 Geflüchtete an. Der tägliche Durchschnittswert der Asylsuchenden – dazu gehören nicht die ukrainischen Geflüchtete –, die zur Durchführung der Verfahrensschritte ins Ankunftszentrum weiterverteilt wurden, lag im vergangenen Monat bei 127 Personen. Die meisten Geflüchteten, die ankamen, stammen aus Syrien (31 Prozent), Türkei (24), Afghanistan (10), Nordmazedonien (9) und Irak (4 Prozent). Aus der Ukraine Geflüchtete müssen sich nicht registrieren lassen und durchlaufen kein Asylbewerberverfahren.

Aktuell befinden sich laut RP-Sprecherin Irene Feilhauer 2750 Personen im Ankunftszentrum des Landes, das seit 2015 in Patrick-Henry-Village eingerichtet ist.