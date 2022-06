Neue Chance für Medien

Heidelberg. „Wir schaffen Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus“, heißt es im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Daraus könnten sich neue Chancen für die Medienvielfalt in Deutschland ergeben, die bei einer Veranstaltung im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) am Dienstag, 28. Juni, um 20 Uhr diskutiert werden sollen. Die Veranstaltung gründet auf einer Kooperation der Deutschen Journalisten Union Rhein-Neckar und des Deutschen Journalisten Verbands Mannheim-Heidelberg in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und dem DAI. Auch David Schraven, Gründer des gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv ist vor Ort. Anmeldung unter: https://calendar.boell.de/de/event/gemeinnuetziger-journalismus-neues-standbein-der-pressefreiheit vs

