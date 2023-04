Neue Ära für bedeutende ethnologische Sammlung

Das Ende einer Ära – und der Beginn einer neuen? Die Portheim-Stiftung, Trägerin des Heidelberger Völkerkundemuseums, hat am Donnerstag die langjährige Direktorin Margareta Pavaloi verabschiedet und als Nachfolger Alban von Stockhausen verpflichtet.

Axel Michaels, Vorsitzender des Kuratoriums, begrüßte die Gäste im barocken Palais Weimar in der Heidelberger Hauptstraße 235. Grußworte von Oberbürgermeister Eckart Würzner und Unirektor Bernhard Eitel und eine Laudatio von Barbara Mittler, Professorin am Institut für Sinologie an der Universität Heidelberg, rundeten den offiziellen Teil der Feier ab. Die Ethnologin Pavaloi aus Stuttgart hatte in den vergangenen 22 Jahren viel Grundlagenarbeit geleistet und einige Ausstellungen kuratiert. „Nirgendwo kommt man schneller in die Welt“, hatte sie beim Amtsantritt 2000 die Heidelberger in das Museum gelockt. Stockhausen kam aus der Schweiz nach Heidelberg; er war zuletzt Kurator für die ethnographische Sammlung am Historischen Museum in Bern. Ihm schwebt „ein Spiel mit der Fülle der Ressourcen der Sammlung“ vor – mit innovativen, digitalen Vermittlungsformaten.

In den Depots des Völkerkundemuseums lagert eine der bedeutendsten und vielseitigsten ethnologischen Sammlungen Deutschlands. Die Portheim-Stiftung ist 1919 von Victor Goldschmidt und seiner Frau Leontine gegründet worden – einer Geborenen von Portheim. Das kinderlose Paar stammte aus zwei wohlhabenden jüdischen Familien. Seine mit zwei Millionen Goldmark ausgestattete Stiftung konzipierte es als Verbund von Forschungseinrichtungen in Ergänzung zur Universität. Während der NS-Zeit wurden viele Schätze der Stiftung verscherbelt oder verschwanden in unbekannte Richtungen.

Vor dem Krieg hatte die Stiftung Grundstücke in der ganzen Stadt besessen, danach nur noch wenige. Immobilien würden zum Teil deutlich unter dem Marktwert vermietet, heißt es außerdem. All das soll nun weiter aufgearbeitet werden. miro