Neckarwiese: Ermittlungsgruppe zieht nach Ausschreitungen erste Bilanz

Heidelberg. Als Reaktion auf die Straftaten in der Nacht zum Pfingstsonntag auf der Heidelberger Neckarwiese hat das Polizeipräsidium Mannheim bereits am Morgen der Krawallnacht die Ermittlungsgruppe „Neckarwiese“ eingerichtet. Mit 21 Beamten der Kriminal- und Schutzpolizei, darunter Spezialisten aus den Bereichen Kapitalverbrechen, Cybercrime und Multimediaforensik sowie Jugendkriminalität, arbeitet sie seither an der Aufklärung der Geschehnisse, teilen Polizeipräsidium Mannheim und Staatsanwaltschaft Heidelberg mit.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen seien auch eine spezielle Software zur Gesichtserkennung und besonders befähigte Kollegen zur Wiedererkennung von Personen, sogenannte Super-Recognizer, eingesetzt worden, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung.

„Die Ermittlungsbilanz zeigt, dass wir mit aller Konsequenz und Entschlossenheit die Geschehnisse aufklären. Jeder, der sich an solchen Handlungen beteiligt, muss wissen, dass wir es nicht auf sich beruhen lassen, sondern mit all unseren Fähigkeiten und mit Nachdruck die Taten aufklären und die Täter ermitteln. Bei den Ausschreitungen handelt es sich nicht um Spaß, sondern um schwere oder sogar schwerste Straftaten," so der Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar.

Bereits drei Wochen nach den Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese hatte die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage gegen einen 18 Jahre alten Mann erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, besteht gegen den 18-Jährigen der hinreichende Verdacht, als Teil einer randalierenden Menge einen Zeltpavillon für Corona-Schnelltests erheblich beschädigt und eine Flasche auf einen fahrenden Streifenwagen geworfen zu haben.

In der Nacht auf Pfingstsonntag hatten sich zahlreiche Personen und Personengruppen auf der Neckarwiese im Stadtteil Neuenheim zum Feiern aufgehalten. Im Lauf der Nacht wurden laut Staatsanwaltschaft bengalische Feuer abgebrannt, übermäßig laut Musik gehört und durch hochmotorisierte Fahrzeuge zunehmend Lärm verursacht. Daher entschloss sich die Polizei, auch zum Zweck der Einhaltung der Corona-Maßnahmen, Kontrollen durchzuführen. Diesen Maßnahmen widersetzten sich zahlreiche Personen, indem sie die Anordnungen der Beamten ignorierten und diese teilweise attackierten. Dabei bewaffneten sich die Personen mit Glasflaschen und Steinen und warfen diese in Richtung der Einsatzkräfte. Dabei kam es, so die Staatsanwaltschaft, zu massiven Beschädigungen der Einsatzfahrzeuge.