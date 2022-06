Neckar wird „lebendig“

Heidelberg. Den Neckar und sein Ufer einen Tag lang entdecken – das können Besucherinnen und Besucher beim Aktionstag Lebendiger Neckar am Sonntag, 19. Juni, von Ilvesheim im Westen über Edingen-Neckarhausen, Heidelberg, Neckargemünd, Neckarsteinach und Hirschhorn bis Eberbach im Osten. Die Kommunen am Fluss laden zum 19. Mal zu diesem regionalen Großereignis ein.

Zentraler Ort Neckarwiese

In Heidelberg wird von 11 bis 19 Uhr auf der zentralen Veranstaltungsfläche am Neckarufer in Neuenheim zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und der Ernst-Walz-Brücke ein vielseitiges Programm für Familien und Besucherinnen und Besucher geboten: Insgesamt rund 60 Angebote stehen auf der Neckarwiese und entlang der Uferstraße zur Verfügung: Stand-up-Paddeln, Rollstuhlbasketball und Ratespielen. Sportvereine, Umweltverbände, Kultureinrichtungen sowie städtische Ämter und Gesellschaften informieren über Themen wie Naturschutz, Radverkehr, Kulturangebote und Gesundheitsförderung. red

