Nazi-Lager überlebt: Heidelberger Hans Flor nun im Alter von 96 Jahren gestorben

Heidelberg. Er war der letzte KZ-Überlebende aus Heidelberg. Nun ist Hans Flor, seit Januar 2020 Ehrenbürger Gaibergs, im 97. Lebensjahr gestorben. Er hinterlässt eine Tochter mit Familie. Seine Asche ist auf dem Gaiberger Friedhof beigesetzt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fast sein ganzes Leben hatte Hans Flor, geboren am 24. Juli 1926, über seine schlimmen Jugenderlebnisse geschwiegen. Auch die eigenen Kinder und Enkel hörten davon nichts. Bis er um 2011 sein Schweigen beendete und sich Heidelberger Historikern öffnete. Wenig später traf der gebürtige Handschuhsheimer Teilnehmer eines „CityCult“-Projekts.

Die Kinder und Heranwachsenden hatten mehrere Tage lang Grabsteine auf dem alten jüdischen Friedhof gegenüber des Jugendtreffs vorsichtig von Flechten gesäubert und Müll eingesammelt. Das mag Flor beeindruckt haben. Er öffnete sich den Heranwachsenden und erzählte ihnen - ohne Verbitterung - gerne seine Geschichte. Den Tätern gegenüber hegte Flor bis zu seinem Tod tiefste Verachtung. Aber die Kinder der Täter lehnte er nicht ab und und es wäre ihm auch nie in den Sinn gekommen, seine geliebte Heimat wegen der Erlebnisse zu verlassen.

Handschuhsheimer Familie

„CityCult“-Leiter Markus Tiemeyer erinnert sich noch sehr genau an das erste Zusammentreffen mit dem KZ-Überlebenden: Flor habe als „eloquenter, positiver und lebensbejahender Mitmensch“ keinerlei Berührungsängste gegenüber den Jugendlichen gezeigt. In den folgenden zehn Jahren berichtete Flor in mehreren Projekten von seinen Erlebnissen - und verlor dabei trotz aller schrecklichen Erfahrungen nie seinen Humor.

Flor war als Jude im Nationalsozialismus aufgewachsen, seine Mutter war Jüdin, der Vater nicht. Die Eltern stammten aus alteingesessenen Handschuhsheimer Familien und lebten bescheiden, der Vater war Dreher, die Mutter nähte in Heimarbeit. Die Familie lebte in der Dossenheimer Landstraße 101.

Nur ein Jahr durfte Hans Flor ab 1933 die Schule besuchen. Dann war ihm dieser Zugang wegen der „Rassengesetze“ zu Bildung verwehrt. Als Hilfsarbeiter verdingte er sich, bis er im Alter von 18 Jahren mit der Familie ins böhmische Lager Theresienstadt gebracht wurde. Es war einer der letzten Transporte aus der Stadt. Als gefragter Dreher konnte sich Flor in der Werkstatt des Lagers über Wasser halten, bis es am 8. Mai 1945 befreit wurde. Zu Fuß, auf den Bahnschienen, lief er nach Heidelberg zurück.

Ausbildung nachgeholt

„Begegnungen mit Hans Flor waren eindrucksvoll und berührend“, betonte einmal Historiker Norbert Giovannini. „Die Eltern standen in anhaltender Bedrohungssituation, die Mutter wurde mehrfach inhaftiert“, hielt der Historiker in seinem Buch über das Schicksal jüdischer Heidelberger fest. Flors älterer Bruder Alfred gelang die Ausreise nach Palästina. Hans musste die Deportation seiner Großmutter, zweier Onkel und einer Tante 1940 ins Lager Gurs miterleben.

Nur Oma Lina kam zurück, die anderen werden in Auschwitz getötet. Der tägliche Hunger und Überlebenskampf hatten Hans Flor nachhaltig geprägt, aber nicht gebrochen, sagt Giovannini. Der Zurückgekehrte holte die Ausbildung nach, absolvierte ein Ingenieurstudium und arbeitete bei Heidelberger Druckmaschinen sowie der Traktorenfabrik Harvester in Rohrbach als Manager. Bereits Ende März schlief er im Alter von 96 Jahren ruhig ein, teilte seine Familie kürzlich mit.