„Natürlich Heidelberg“ bietet Wissenswertes zur Natur

Heidelberg. Musikinstrumente aus Naturmaterialien herstellen oder saisonal geerntete Lebensmittel konservieren – das können Teilnehmer bei der Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“ lernen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, seien in Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt worden.

So stehen im Oktober elf Termine auf dem Programm – von Führungen über Exkursionen bis zu Seminaren. Am 2. Oktober gibt es beispielsweise einen Herbstspaziergang im Heidelberger „Gemüsegarten“, am 9. Oktober folgt eine Exkursion in den Steinbruch Leferenz. Ein Seminar befasst sich am selben Tag zudem mit der Konservierung von Lebensmitteln, am 10. Oktober können Interessierte dann mehr zum Thema „Mit der Natur zu Gesundheit und Wohlergehen“ erfahren.

Anmeldung unter www.natuerlich.heidelberg.de