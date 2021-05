Die tonnenschwere Verstärkung für Tarak, Yadanar und Ludwig ist seit Dienstag da und heißt Namsai. Neuzugang Namsai kommt aus Schweden und verstärkt die Heidelberger Elefantenbullen-Wohngemeinschaft im Heidelberger Zoo. Ob und wie gut das neue Mitglied in die WG passt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wenn sich die grauen Riesen besser kennenlernen. Der Neuling soll sich in seiner

...