Närrische Impfaktion - Heidelberger Carneval Club „Blau-Weiss“ wirbt für den Piks

Heidelberg. Der Heidelberger Carneval Club „Blau-Weiss“ 1960 e.V. startet mit einer Impfaktion in die Fastnachtskampagne. Wie die Stadt Heidelberg am Mittwoch mitteilte, werde der HCC gemeinsam mit dem Theater und Orchester Heidelberg, dem Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt und den mobilen Impfteams am Samstag, 13. November, unter dem Motto „Narren gehen geimpft in die Kampagne“ die fünfte Jahreszeit eröffnen. Pünktlich um 11.11 Uhr werden die Narren unter der Führung von HCC-Präsident Detlev Barbis und Perkeo in der Theaterstraße 4 erwartet. Bereits ab 9 und bis 14 Uhr kann sich jeder Interessierte im Theaterfoyer impfen lassen – egal, ob Erst-, Zweit-, oder Boosterimpfung. Eine Anmeldung ist nicht nötig, lediglich Personal- und Impfausweis müssen mitgebracht werden, hieß es. Zudem erhält jeder, der sich impfen lässt und gleich an der Theaterkasse ein Ticket für eine der kommenden Vorstellungen des Theaters erwirbt, einen Rabatt von 15 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1