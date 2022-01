Nächtliche Ausgangbeschränkungen in Heidelberg – Inzidenz steigt auf 576,4

Heidelberg. Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg nach Angaben des Landesgesundheitsamtes an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Grenzwert von 500 überschritten hat, gelten ab Samstag, 15. Januar, nächtliche Ausgangbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen. Dies gab die Stadt Heidelberg am Freitagabend bekannt. Demzufolge dürfen Personen, die nicht vollständig geimpft oder genesen (Genesung liegt maximal sechs Monate zurück) sind, das Haus zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen.

Weitere Informationen zur Corona-Verordnung in Baden-Württemberg finden Sie hier.