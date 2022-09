Nächster Bauabschnitt

Heidelberg. Die Sanierungsarbeiten an den Pfeilern auf der Alten Brücke sind in den Endzügen. Am Sonntag, 11. September, werden die letzten Arbeiten am vierten Pfeiler abgeschlossen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Danach könnten der Schutzkasten entfernt und die Trockenlegung des nächsten, fünften, Pfeilers vorbereitet werden.

Um diesen Pfeiler zu sanieren, wird in der nächsten Phase der Bauarbeiten ein Treppenturm aufgebaut, um mit dessen Hilfe die Balkone des Pfeilers abzustützen. Der Schutzkasten für diesen Bauabschnitt soll voraussichtlich ab dem 21. September befestigt werden. Instand gesetzt werden sollen die Fugen des Pfeilers, heißt es weiter in der Ankündigung. Außerdem sollen schadhafte Steine ausgetauscht werden. Die Arbeiten sehen zudem vor, dass die Anprallwinkel des Pfeilers erneuert werden.

Die Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich laut Mitteilung auf 4,5 Millionen Euro, in das Projekt fließen Fördergelder in Höhe von 1,16 Millionen Euro. Die Sanierung der Brückenpfeiler sei besonders aufwendig, da sie von Wasser umgeben sind und trockengelegt werden müssen.