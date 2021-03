Heidelberg. Dieses süße Geheimnis hat der Heidelberger Zoo seit Ende Februar gut gehütet: Sumatra-Tigerin Karis hat in der Nacht zum 28. Februar Junge bekommen. Bisher kümmert sich die noch junge Tigerin gut um die drei kleinen Pelzknäuel.

Nun heißt es Daumen drücken, dass die Kleinen sich weiter prächtig entwickeln. Für Raubkatze Karis ist es der zweite Wurf. Allerdings waren die ersten Jungtiere im vergangenen Sommer kurz nach der Geburt verstorben. Nach Information des Zoos ist das bei einem ersten Wurf nicht selten. Mit jedem Wurf wachse die Erfahrung der Tigerin. Die ersten vier Wochen nach der Geburt sind eine kritische Zeit, in der sich zeigen wird, ob alle drei Jungtiere großwerden. Revierleiterin Bianca Weißbarth erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass Karis sich bisher sorgsam um die Kleinen kümmert. Sie ist noch eine sehr junge Mutter und wir hoffen, dass es alle Jungtiere schaffen. Aktuell sieht es gut aus!“

Der Nachwuchs bei den Sumatra-Tigern ist ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. Sumatra-Tiger sind die kleinste Unterart der Tiger und kommen nur auf der indonesischen Insel Sumatra vor. „Ich freue mich für das ganze Zoo-Team, das unglaublich hart für diesen Zuchterfolg gearbeitet hat. Ein harmonisches Zuchtpaar zu formen, ist bei Tigern nicht immer leicht und sowohl die Tierpfleger als auch die Kuratorin haben sich voll für dieses Ziel eingesetzt. Und ich freue mich für die vielen Zoobesucher, die auf diesen Moment schon über zehn Jahre gewartet haben“, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Beobachtung per Kamera

Die kleinen Pelzknäuel sind noch viel zu zart, um in die Außenanlage zu kommen. Die Zoobesucher müssen sich also noch einige Zeit gedulden, bevor sie den Nachwuchs sehen dürfen. Auch die Tierpfleger stören die Raubkatzen so wenig wie möglich und beobachten den Wurf vor allem über Kameras. miro