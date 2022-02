„Nachtwächter“-Führungen in Heidelberg starten in die Saison

Heidelberg. Mit der Henkerstochter oder dem Kommissar durch die Heidelberger Altstadt ziehen: die Nachtwächter- und Erlebnisführungen starten wieder ab dem 11. März. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, beginnt die Saison mit der Nachtwächterführung unter dem Motto „Werwölfe, Wiedergänger und Vampyre“ – die Exkursionen würden regelmäßig um 20 Uhr angeboten. Treffpunkt ist immer an der Marienstatue auf dem Kornmarkt, Tickets sind nur über Voranmeldung via E-Mail mit allen Angaben gemäß der Anordnung zur Kontaktverfolgung oder online erhältlich. Für die Führungen gilt die 2G-Regel.

