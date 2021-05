Nachts durch die Gassen

Heidelberg. Mit dem Nachtwächter abends durch die Gassen: Das ist in Heidelberg ab dem 3. Juni wieder möglich. Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, starten die Stadtführungen mit „Henker, Hexen, Hübschlerinnen“ um 20 Uhr an der Marienstatue am Kornmarkt. Die öffentlichen Nachtwächter- und Erlebnisführungen würden wieder regelmäßig angeboten. Tickets sind nur über Voranmeldung mit Angaben gemäß Anordnung zur Kontaktverfolgung erhältlich, zudem ist entweder ein negativer Schnelltest oder der Nachweis der Impfung oder Genesung erforderlich. Es sind maximal 19 Personen plus Guide zugelassen, hieß es weiter.

