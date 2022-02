Nach Vogelgrippefall - Schutzmaßnahmen im Zoo Heidelberg aufgehoben

Heidelberg. Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe im Heidelberger Zoo sind die gesperrte Bereiche nun wieder geöffnet. Wie der Zoo am Montag mitteilt, können die Besucherinnen und Besucher die Vögel wieder sehen. Anfang des Jahres war in dem Tierpark eine Rothalsgans tot in ihrem Gehege aufgefunden worden. Später wurde bei dem Tier eine Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus nachgewiesen. Nachdem kurze Zeit später bei mehreren Tieren eine Erkrankung festgestellt worden war, musste der Zoo für einige Tage schließen. Nach mehreren Tests wurden nun bei der abschließenden Beprobung des Vogelbestands keine weiteren Vogelgrippe-Erreger festgestellt

Für den Zoo-Besuch gelten ab 1. März wieder die regulären Eintrittspreise. Auch Hunde sind dann wieder zugelassen, diese waren während der Schutzmaßnahmen auf dem Gelände nicht erlaubt.

„Wir sind sehr froh, dass wir unsere Vögel endlich in ihre gewohnten Anlagen zurückbringen konnten und nun auch die gesperrten Bereiche für unsere Besucher öffnen dürfen. Endlich kehrt Leben in die Volieren zurück", teilt Zoo-Direktor Klaus Wünemman mit.

