Heidelberg. Ein 82-Jähriger ist am Mittwoch in einer Klinik seinen Verletzungen nach einem Verkehrsunfall Mitte Dezember des vergangenen Jahres in Heidelberg erlegen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war am Nachmittag des 18. Dezember 2020 von einem 37 Jahre alten Radfahrer in der Karlsruher Straße im Stadtteil Rohrbach erfasst worden. Trotz Vollbremsung kollidierte die beiden Verkehrsteilnehmer. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an, hieß es weiter.

AdUnit urban-intext1