Nach Überfall erfährt Hirschberger Gastwirt Welle der Solidarität

Zuerst wurde er brutal zusammengeschlagen, jetzt erfährt er eine Welle der Hilfsbereitschaft: Die Solidarität in der Bevölkerung nach dem Überfall auf den Leutershausener Achim Sagstetter ist riesengroß. Der 36-Jährige Koch war am Sonntagmorgen beim Gassigehen mit seinen Hund im Bereich „In der Straßwies“ von sechs Jugendlichen attackiert und zusammengeschlagen worden. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Um zu helfen, hatte Alexander Tecl wenige Stunden nach dem Angriff auf seinen langjährigen Freund auf der Plattform „gofundme“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Es hat keine 24 Stunden gedauert und ich hatte die gewünschte Spendensumme von 20 000 Euro zusammen. Ich bin völlig aus dem Häuschen, denn ich dachte, da kommen 2000 oder 3000 Euro zusammen.“

Bis Dienstagnachmittag lag die Spendensumme sogar bei über 32 000 Euro. 450 Spenden gingen ein, um den Wirt des Restaurants „Fantastisch“ in der Leutershausener Raiffeisenstraße zu unterstützen. Für Tecl war nach dem Überfall klar, dass dies eine existenzbedrohende Situation für seinen Freund sei. Denn Sagstetter ist der einzige Koch im Restaurant. Und er droht nach den Verletzungen im Gesicht, im Brustbereich und an der Hüfte für längere Zeit auszufallen. Nach der Corona-Pandemie seien die Einnahmen weggebrochen und jetzt stehe das Weihnachtsgeschäft vor der Tür, argumentiert Tecl. Nicht zuletzt sei Achims Ehefrau Brunella hochschwanger.

Dies alles war Anlass genug für Tecl, schnell aktiv zu werden. Die Aktion ist für ihn nach dem Erreichen der Spendensumme aber abgeschlossen: „Für mich ist dies als Überbrückung gedacht. Was ich erreichen wollte, wurde erreicht. Und gut ist. Die Sagstetters übernehmen jetzt den Account von mir, um zu regeln, wann und wie ausgezahlt werden soll“, fügt der Hausarzt, der in Großsachsen lebt, hinzu.

Operation in Heidelberg

Auch am Dienstag fühlte sich Sagstetter noch nicht gut, wie er auf Nachfrage mitteilte. Von Verbesserung sei nichts zu spüren: „Ich bin noch am Verarbeiten der ganzen Sache und stehe in Kontakt mit einem Psychologen.“ Am Mittwoch ist eine erste Operation in Heidelberg geplant; seine Nase wird gerichtet. Im Gespräch zeigte er sich überwältigt von den Spenden: „Das ist einfach toll. Wir sprechen noch darüber, wie wir alles umschreiben lassen.“

Sagstetter betont, dass er sich mit dieser Aktion nicht bereichern will. Es gehe einfach nur darum, die Folgekosten für die kommenden Wochen abzumildern. Daher werde Spendenaufruf auch gestoppt.