Nach Messerattacke in Heidelberg muss Täter in Psychiatrie

Heidelberg. Ein 31-Jähriger, der sich vor dem Landgericht Heidelberg wegen versuchten Mordes verantworten musste, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, im September 2021 seiner von ihm getrennt lebenden Frau aufgelauert und sie mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Die Richter unter dem Vorsitz von Jochen Herkle ordneten am Freitag die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an, bestätigte Gerichtssprecherin Ina Untersteller.

Der Angeklagte soll in einem Gebüsch vor der Wohnung seiner Noch-Ehefrau in Kirchheim auf sie gewartet und sie überrascht haben. Wortlos habe er ihr Fahrrad gepackt. Die Frau sei davon gelaufen, zu den Nachbarn, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie habe gedacht, ihr Ex-Partner wolle das Rad in den Keller stellen. Doch das tat er laut Anklage nicht. Stattdessen soll er sich von hinten leise angeschlichen – und zugestochen haben. Nachbarn hatten zum Prozesstag berichtet, wie die Frau immer wieder „Stop“ und „Polizei“ geschrien habe. Der Täter soll Schlaf- und Beruhigungsmittel konsumiert haben.

