Nach Messerattacke in Diskothek vor Gericht

Heidelberg. Fast fünf Jahre nach einer blutigen Auseinandersetzung in einer Heidelberger Diskothek wird das Geschehen nun vor dem Landgericht Heidelberg aufgearbeitet. Ein 30-Jähriger muss sich nach einer Messerattacke auf zwei Männer wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung verantworten. Er war mehrere Jahre abgetaucht und hatte sich im Januar 2021 den Behörden gestellt. Nicht nur er, sondern auch eines seiner beiden Opfer wurden für die Verhandlung aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Der Angeklagte macht zunächst keine Angaben zum Geschehen von damals, gibt sein Verteidiger eine Erklärung ab.

„Ich habe versucht, all das zu verdrängen und mit den psychischen Folgen selbst fertig zu werden“: Ein heute 30 Jahre altes Opfer gibt an, sich kaum zu erinnern. „Ich wollte das vergessen.“ Seine große Familie habe dabei geholfen, das Erlebte zu verarbeiten.

In den frühen Morgenstunden des 16. Dezember 2016 war es nach Ansicht der Staatsanwaltschaft im Bereich der inzwischen geschlossen Diskothek „Nachtschicht“ zum Streit zwischen zwei Besuchergruppen gekommen. Nach mehreren kleineren Zwischenfällen soll der Angeklagte gegen fünf Uhr morgens im Raucherbereich vor der Disko mit einem Cutter-Messer auf die beiden Brüder losgegangen sein. Mit einer ausfahrbaren, etwa acht Zentimeter langen Klinge soll er dem 30-Jährigen unvermittelt von hinten in den linken Brustkorb gestochen haben. Der Brustkorb wurde verletzt, eine Rippe gebrochen und die Lunge verletzt. Der Verletzte wurde zwei Wochen im Krankenhaus behandelt, die ersten Tage auf einer Intensivstation. Nach dieser Attacke soll der Angeklagte des Messer dem zweiten Geschädigten in die linke Unterbauchseite gestoßen haben. Dabei wurde der Dünndarm des jungen Mannes verletzt. Laut Staatsanwalt Oliver Grimm sei es nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass die beiden Verletzten überlebten. Den Messerstichen vorangegangen sein sollen Angriffe von Mitgliedern beider Gruppen unter anderem mit zerschlagenen Trinkgläsern. Die beiden Nebenkläger standen in diesem Zusammenhang bereits selbst vor Gericht.

Die Sechste Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Jochen Herkle hat drei weitere Verhandlungstermine anberaumt. Es sind zwei Zeugen und eine Sachverständige geladen.

