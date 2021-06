Nach Krawallen auf Heidelberger Neckarwiese - Anklage gegen 18-Jährigen

Heidelberg. Rund drei Wochen nach den Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage gegen einen 18 Jahre alten Mann erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, besteht gegen den 18-Jährigen der hinreichende Verdacht, als Teil einer randalierenden Menge einen Zeltpavillon für Corona-Schnelltest erheblich beschädigt und eine Flasche auf einen fahrenden Streifenwagen geworfen zu haben.

In der Nacht auf Pfingstsonntag hatten sich zahlreiche Personengruppen auf der Neckarwiese im Stadtteil Neuenheim zum Feiern aufgehalten. Im Lauf der Nacht wurden laut Staatsanwaltschaft bengalische Feuer abgebrannt, übermäßig laute Musikanlagen betrieben und durch hochmotorisierte Fahrzeuge zunehmend Lärm verursacht. Daher entschloss sich die Polizei, auch zum Zweck der Einhaltung der Coronamaßnahmen, Kontrollen durchzuführen.

Diesen Maßnahmen widersetzten sich zahlreiche Personen, indem sie die Anordnungen der Beamten ignorierten und diese teilweise attackierten. Dabei bewaffneten sich die Personen mit Glasflaschen und Steinen und warfen diese in Richtung der Einsatzkräfte. Dabei kam es, so die Staatsanwaltschaft, zu massiven Beschädigungen.

Scheibe eingeschlagen

Dem angeschuldigten 18-Jährigen aus dem Landkreis Karlsruhe wird vorgeworfen, sich der randalierenden Menge angeschlossen und mit einem Holzpfahl die Scheibe eines Pavillons für Corona-Schnelltests eingeworfen zu haben. Anschließend soll er seinen E-Scooter in die Scheibe geworfen haben. Insgesamt entstand am Pavillon ein Schaden in Höhe von rund 6800 Euro. Darüber hinaus wird dem Angeschuldigten vorgeworfen, den Polizeieinsatz bekämpft zu haben, indem er eine Flasche mit großer Wucht auf ein vorbeifahrendes Polizeifahrzeug warf, ohne dieses zu treffen.

Bereits am 1. Juni war Haftbefehl gegen den Mann erlassen und vollzogen worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall, wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Sachbeschädigung erhoben. Der Angeschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Das Jugendschöffengericht hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.