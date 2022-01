Nach Großeinsatz am Neckarufer in Heidelberg - Person gefunden

Heidelberg. Eine große Zahl von Einsatzkräften hat am Freitagabend nach einer Person gesucht, die sich am Heidelberger Neckarufer möglicherweise in den Fluss begeben hatte. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Suche am frühen Samstagmorgen eingestellt. Zwischenzeitlich wurde eine 26-jährige Frau ermittelt, die sich zu besagtem Zeitpunkt zwar am Iqbal-Ufer aufgehalten, sich jedoch nicht ins Wasser begeben haben soll. Laut Polizei soll sie sich zu diesem Zeitpunkt in einer emotionalen Ausnahmesituation befunden haben und derzeit in einer Fachklinik in Behandlung sein.

