Nach Familien-Zuwachs: Kängurus im Heidelberger Zoo leben entspannt zusammen

Heidelberg. Die Känguru-Familie im Zoo Heidelberg hat sich im vergangenen Jahr vergrößert und das Zusammenleben gestaltet sich friedlich. Dies teilte der Heidelberger Zoo mit. Insgesamt leben sieben Kängurus, davon drei Weibchen, ein Männchen und drei Jungtiere im Zoo. „Unsere Gruppe versteht sich sehr gut, die Weibchen kommen gut miteinander aus und unser Männchen ist ein sehr umgänglicher Känguru-Bock. Für ein bisschen Action sorgen die drei Jungtiere, wenn sie ihren Spieltrieb ausleben und mit viel Geschwindigkeit über die Anlage hüpfen“, erklärt Norman Hänel, Revierleiter im Tiere-Live-Revier. Der jüngste Hüpfer hat erst vor wenigen Wochen den mütterlichen Beutel verlassen. Gegenüber den Tierpflegern zeigen sich die Tiere ebenfalls entspannt – ein besonderes Detail, welches das erfreuliche Ergebnis von viel Training mit der ganzen Känguru-Familie ist.

Gegenüber den Tierpflegern zeigen sich die Kängurus entspannt. © Heidelberger Zoo

Dass die Heidelberger Kängurus so ausgeglichen sind, hat mehrere Gründe. Zum einen können sie laut Mitteilung des Zoos tagsüber und nachts selbst entscheiden, ob sie sich im Stall oder auf der Außenanlage aufhalten möchten. Zum anderen haben die Tierpfleger im Gehege mehrere Futterstellen angelegt und durch Holzhaufen Sichtbarrieren geschaffen. „Unsere Tiere haben so jederzeit die Möglichkeit, Abstand voneinander zu nehmen, wenn sie es brauchen. Denn auch Kängurus möchten nicht immer dauerhaft mit allen Familienmitgliedern zusammen sein. Aufkommenden Konflikten können sie so selbständig aus dem Weg gehen“, erklärt Hänel.

Der wichtigste Baustein in Sachen „Entspannungstraining“ ist jedoch die Arbeit mit den Tieren selbst. „Wir Tierpfleger haben mit allen Gruppenmitgliedern Schritt für Schritt ein positives Vertrauenstraining aufgebaut", erklärt Hänel.