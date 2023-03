Nach exhibitionistischen Handlungen vor Schnellrestaurant in Heidelberg - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Ein unbekannter Täter hat sich am Dienstagmorgen in Heidelberg gegenüber einer Frau in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Nach Polizeiangaben wartete die Frau gegen 10.40 Uhr in ihrem Auto an einer roten Ampel. Der Mann stand bei der Tat auf der Speyerer Straße vor einem Schnellrestaurant.

Der Täter soll zwischen 175 und 180 Zentimetern groß und circa 16 bis 20 Jahre alt sein. Laut Polizeibeschreibung hatte der Mann eine hagere, sportliche Figur und stark gekrauste Haare.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.