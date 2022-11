Nach dem Polizeigroßeinsatz in der Heidelberger Innenstadt - 47-Jähriger in Untersuchungshaft

Heidelberg. Der 47-Jährige, der am Mittwoch Heidelberger Studierende bedroht und einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst hatte (wir berichteten), ist nun in Haft. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilen, hatte der 47-jährige Mann in einem Universitätsgebäude in der Kisselgasse Drohungen gegenüber einzelnen Personen ausgesprochen.

Zuvor hatte sich der Mann laut Polizei gegen 10.40 Uhr widerrechtlich in den Räumlichkeiten der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg in der mutmaßlichen Absicht aufgehalten, Gegenstände zu stehlen. Berechtigte forderten den Mann auf, das Universitätsgelände zu verlassen. Daraufhin sprach der 47-Jährige drohte drei Personen und behauptete, Sprengstoff mitzuführen.

Polizeikräfte räumten das Gebäude und sperrten das Gebiet großräumig ab. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 47-Jährigen kurz darauf gegen 12.30 Uhr widerstandslos im Keller des Gebäudes fest. Als sie ihn durchsuchten, fanden die Ermittler keine Gefahrstoffe.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht Heidelberg wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl gegen den Mann. Er steht im dringenden Tatverdacht unter anderem der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Der Tatverdächtige wurde der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die ihm den Haftbefehl eröffnete und diesen in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.