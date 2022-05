Nach Brand in Heidelberger Bürogebäude: Ermittlungen wegen Verdacht auf Brandstiftung

Heidelberg. Nach dem verheerenden Brand eines mehrstöckigen Gebäudes in der Heidelberger Bahnstadt am Freitagnachmittag haben Brandexperten des Fachdezernats sowie der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg am Montagvormittag die Ermittlungen am und im Gebäude vorgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei mitteilte, kann aufgrund der Befunde am Brandort davon ausgegangen werden, dass eine achtlos weggeworfene Zigarette für den Großbrand verantwortlich war. Wie die Ermittler herausfanden, nahm das Feuer demnach seinen Ausgang am Fuße des Gebäudes, zwischen den Abfallcontainern und dem Gebäudesockel.

Blaulicht Großbrand in Heidelberger Bahnstadt 7 Bilder Mehr erfahren

Neben einer Vielzahl von Zigarettenstummeln wurden dort auch Kartonage-Reste und Sprühdosen aufgefunden, die im Zusammenhang mit den Fassadenarbeiten standen. Durch die noch glimmende Zigarette und die vorhandene Brandlast, kam es laut Polizei zu einem Schwelbrand, der sich aufgrund des aufkommenden Windes rasend schnell über das am Gebäude verbaute Gerüst ausbreitete. Die Knallgeräusche sind dabei vermutlich durch die Spraydosen entstanden sein, die aufgrund der großen Hitzeentwicklung explodierten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen den unbekannten Verantwortlichen sind eingeleitet und dauern noch an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2