Nach Angriff auf zwei Studentinnen: Angeklagter schweigt

Weil er Anfang September 2020 zwei Studentinnen im Neuenheimer Feld in vermutlich sexueller Absicht attackiert haben soll, muss sich seit Dienstag ein 25-Jähriger vor den Schwurgericht des Heidelberger Landgerichts verantworten. Der Angeklagte hat am ersten Prozesstag zu den Vorwürfen keine Angaben gemacht. Er ist bislang nicht vorbestraft.

Dem Mann wird vorgeworfen, gegen 7.20 Uhr im Neuenheimer Feld eine Studentin verfolgt und sie anschließend gepackt und unsittlich angefasst zu haben. Der Angeklagte soll die Studentin mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Weil sie sich stark wehrte und um Hilfe schrie, seien Anwohner auf das Geschehen aufmerksam geworden, weshalb der Angeklagte von ihr abgelassen und die Flucht ergriffen haben soll, führte die Anklage aus. Die Studentin habe mehrere leichte Verletzungen davongetragen.

Wenig später soll der Angeklagte eine weitere Studentin nahe des Neckars gepackt und sich in sexuell motivierter Weise auf sie geworfen haben. Der Angeklagte soll die Studentin zweimal mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Die Studentin wehrte sich, do dass der Angeklagte von ihr abließ. Er soll sie über eine Spundwand in den Neckarkanal geworfen haben. Dann sei er geflüchtet. Mit leichten Verletzungen sei die Studentin ein paar Meter flussaufwärts geschwommen und dort ans Ufer geklettert.

Die beiden jungen Frauen haben am ersten Tag ausgesagt. Auch ein Teil der insgesamt 21 geladenen Zeugen ist bereits befragt worden. Drei Sachverständige - darunter ein psychiatrischer Gutachter - sind ebenfalls geladen. miro

