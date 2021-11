Dem 67-Jährigen entfährt gut hörbar ein Seufzer der Erleichterung: Freispruch in den wesentlichen Punkten der Anklage. So lange Stunden hat er regungslos zwischen seinen Verteidigern den vielen Zeugen und Gutachtern zugehört. Am zwölften Verhandlungstag verlässt der zierliche Mann aus Ulm den großen Saal des Heidelberger Landgerichts nicht nur als freier Mann – sondern auch sichtlich von einer

...