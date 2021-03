Heidelberg. Dank anhaltend niedriger Inzidenzzahlen steht der Öffnung von Museen und Galerien in Heidelberg nichts mehr im Weg: Am Montag, 8. März, sind Besucher und Besucherinnen im Kurpfälzischen Museum zu einem außerordentlichen Öffnungstag bei freiem Eintritt willkommen – und dann weiter zu den normalen Zeiten.

Drei Monate ohne Publikumsverkehr: Zwar lief die Museumsarbeit im Hintergrund. Aber: „Die Begegnung mit den Originalen bleibt einzigartig und die Wertschätzung dafür bringen erst die Museumsbesucher ins Haus“, freut sich Direktor Frieder Hepp auf die Wiedereröffnung. Zu den regulären Öffnungszeiten (mittwochs, samstags und sonntags) wird auch die Textilsammlung Max Berk die Ausstellung „es QU!LLT“ wieder zeigen.

Direktor Frieder Hepp öffnet Montag das Kurpfälzische Museum. © Philipp Rothe

Die Stadt bereitet weitere Öffnungen vor. Da die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche auf 100 000 Einwohner seit längerem unter 50 liegt, können mehrere Bereiche profitieren, teilt ein Sprecher mit. Blumengeschäfte, Buchhandlungen und Gartenmärkte sollen am Montag öffnen. Auch der Zoo soll wieder Besuch bekommen und Sport in kleinen Gruppen wieder möglich sein – wenn die Landesverordnung es zulässt. miro