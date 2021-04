Müssen ab Freitag in Heidelberg viele Läden schließen?

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg lag nach den Zahlen des Landesgesundheitsamtes am Montag, 19. April, und Dienstag, 20. April, bei der 7-Tage-Inzidenz über dem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am heutigen Mittwoch wurde die Grenze laut Landeszahlen mit einem Inzidenzwert von 118,3 erneut überschritten - am dritten Tag in Folge. Wenn das für Heidelberg zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises die Überschreitung offiziell feststellt, gelten nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ab Freitag, 23. April, im Stadtgebiet Heidelberg die Einschränkungen gemäß CoronaVO §20, Absätze 5 bis 7. Die Stadt Heidelberg wird nach einer Sitzung des Corona-Krisenstabes am Donnerstagmorgen über die weiteren Schritte informieren, teilte ein Sprecher mit.

