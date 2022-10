Müllwerker in Heidelberg schwer verletzt

Heidelberg. Schwer verletzt ist heute Morgen ein Mitarbeiter der Heidelberger Müllabfuhr in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 41 Jahre alte Mann war am Donnerstagmorgen mit seinen Kollegen gegen 7.30 Uhr in der Rheinstraße in der Südstadt unterwegs. Der Fahrer des Müllautos rangierte dort an der Ecke Rohrbacher Straße, stieß beim Rückwärtsfahren gegen das Hoftor einer Schule und quetschte dabei seinen Kollegen ein, der auf dem Trittbrett des Müllautos stand. Nachdem der Notarzt ihn behandelt hatte, kam der 41-Jährige in ein Krankenhaus. Weil viele Kinder, die gerade auf dem Weg zur Schule waren, den Vorfall beobachteten, wurde das Notfallseelsorge-Team Rhein-Neckar alarmiert, das sich um möglicherweise traumatisierte Schülerinnen und Schüler kümmerte. Der Schwerverletzte wurde außerdem schnell mit einem Sichtschutz der Feuerwehr vor den Blicken Schaulustiger geschützt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

