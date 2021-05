Motorradfahrerin prallt nach Kollision in wartendes Auto – eine Verletzte

Heidelberg. Eine Motorradfahrerin ist in Heidelberg mit einem Auto kollidiert und hat sich dabei verletzt. Mit Knochenbrüchen sei die 23-Jährige nach dem Unfall am Freitagabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 26-jährige Autofahrer hatte gegen 20 Uhr die Lessingstraße befahren, als die Motorradfahrerin, die aus entgegengesetzter Richtung kam, vor dem Wagen in die Kurfürsten-Anlage abbiegen wollte. Dabei übersah der 26-Jährige offenbar das Rotlicht einer Ampel und verursachte so den Unfall.

"Das Motorrad wurde nach der Kollision in Richtung Fahrbahnmitte geschleudert, wo es in das Auto eines verkehrsbedingt wartenden 54-Jährigen rutschte", beschrieb ein Polizeisprecher den Unfall. Das Auto wurde dabei in noch unbekannter Schadenshöhe beschädigt. Das Zweirad erlitt einen Totalschaden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro.

Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Arbeiten am Unfallort bis 21.45 Uhr in nördlicher Richtung gesperrt. Die Straßenbahnlinie 26 wurde zeitweise umgeleitet. Größeren Verkehrsbehinderungen oder Verspätungen entstanden nicht.