Motorradfahrerin in Heidelberg bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg. Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist am Montagmittag gegen 14 Uhr bei einem Unfall in Heidelberg in der Speyerer Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren ein 76-jähriger VW-Fahrer und eine 17-jährige Motorradfahrerin zunächst beide die Speyerer Straße entlang und bogen anschließend in die Pleikartsförster Straße ab.

Als der vorausfahrende VW-Fahrer ungefähr sechzig Meter nach dem Kreuzungsbereich wenden wollte, setzte dieser langsam seine Geschwindigkeit herab. Die dahinter befindliche Motorradfahrerin wollte daraufhin rechts am VW-Fahrer vorbeifahren und kollidierte dabei mit der linken Fahrzeugseite des VW.

Die Motorradfahrerin verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Die 17-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.



Zeugen die etwas gesehen haben können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 0621/1744111 melden.