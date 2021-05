Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg. Eine Motorradfahrerin hat sich bei einem Unfall mit einem Pkw verletzt und wurde in eine Klinik eingeliefert. Wie die Polizei bestätigte, kam es gegen 20.00 Uhr in der Lessingstraße in Höhe Hauptbahnhof in Heidelberg zu dem Verkehrsunfall. Die Gründe für den Zusammenstoß auf der Kreuzung Lessingstraße/Kurfürsten-Anlage sind bisher nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Die Lessingstraße wurde zunächst in Richtung Mittermaierstraße gesperrt.

