Motorradfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg-Bergheim sind am Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte eine 62-jährige Frau die Bismarckstraße, ohne auf den Verkehr zu achten, und stieß mit einem 23-jährigen Motorradfahrer zusammen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die 62-jährige erlitt Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der gestürzte Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

