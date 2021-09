Heidelberg. Bei einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto hat sich am Donnerstagnachmittag in Heidelberg eine Person schwer verletzt. Er wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls war die Bergheimer Straße in Höhe des Alten Hallenbads in Fahrtrichtung Czernyring rund eine Stunde lang gesperrt. Gekracht hatte es gegen 16.30 Uhr. Auch der öffentliche Personennahverkehr war von den Maßnahmen betroffen.

