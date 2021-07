Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg auf der Czernybrücke in Fahrtrichtung Eppelheimer Straße wurde ein Motorradfahrer am Dienstag gegen 10.20 Uhr leicht verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer wendete in Höhe der Kreuzung über die Linksabbiegerspur und übersah dabei den 66-jährigen Motorradfahrer, der vom Czernyring nach rechts auf die Brücke abbog, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall, das Motorrad war nach dem Sturz nicht mehr fahrbereit. Der Leichtverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, der entstandene Sachschaden beträgt circa 2500 Euro.

