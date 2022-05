Motorrad steht in Flammen - Polizei sucht nach Zeugen

Heidelberg. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, hat in der Kisselgasse in Heidelberg ein Motorrad gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Einsatzkräfte noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand bereits mithilfe eines Feuerlöschers bekämpft. Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte die über dem Motorrad befindliche Schutzplane in Brand geraten sein. Wie hoch der

entstandene Sachschaden ist und wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/991700 zu melden.

