Motivation im Job steigern

Heidelberg. Die eigene Tätigkeit besser an die individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Wünsche anpassen: Diesen Ansatz vermittelt ein Online-Training mit dem Titel „Craft Your Job!“, das Wissenschaftlerinnen am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg entwickelt haben. Wie die Universität am Montag mitteilt, ist dies Teil einer Studie, die unter Leitung von Thea Ebert und Professor Tanja Bipp in der Arbeitseinheit Arbeits- und Organisationspsychologie durchgeführt wird. Untersucht wird unter anderem, wie Arbeit und Arbeitsplatz idealerweise gestaltet sein sollen, um die Motivation und Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erhalten und nachhaltig zu fördern.

Hierfür haben die Wissenschaftlerinnen ein Online-Training entwickelt, das eine Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeitssituation ermöglicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren eine praktische, 30-minütige Übungseinheit und nehmen an zwei Befragungen teil, die wissenschaftlich evaluiert werden. Dabei erhalten sie eine individuelle Anleitung, um das Gelernte im Berufsalltag umzusetzen.

Mithilfe der Befragungen wollen die Forscherinnen insbesondere in Erfahrung bringen, welche Übungen besonders effektiv zu Erfolgen führen. Von der wissenschaftlichen Auswertung der Ergebnisse erhoffen sie sich neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Job Crafting als niedrigschwellige arbeitspsychologische Intervention. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können noch bis zum 30. September an dem Online-Training teilnehmen.