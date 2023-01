Heidelberg. Ein Mann muss sich morgen in Heidelberg wegen Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Der Anklage zufolge soll der 1956 geborene Mann am Morgen des 23.06.2022 in Sinsheim seiner wehrlosen Ehefrau vermutlich mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben, sodass diese die Besinnung verloren habe und kurz darauf gestorben sein soll. Der Prozess startet um 9.00 Uhr im Landgericht Heidelberg in der Kurfürsten-Anlage 15.

