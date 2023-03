Morawiecki an der Uni

Zu einer programmatischen Europarede ist der Ministerpräsident der Republik Polen, Mateusz Morawiecki, zu Gast an der Universität Heidelberg. An der Ruperto Carola wird er über Europa am Wendepunkt und die Frage sprechen, ob die europäischen Werte angesichts der Invasion Russlands Bestand haben. Die Veranstaltung steht im Zusammenhang mit der europäischen Universitätsallianz 4EU+, der die Universitäten Warschau und Heidelberg als Gründungsmitglieder angehören. Der englischsprachige Vortrag vor Universitätsmitgliedern und geladenen Gästen findet am 20. März in der Aula der Alten Universität statt.

Mit seinem Vortrag „Europe stands itself at a historic turning point. Will European values endure in the face of the Russian invasion?“ stellt sich Morawiecki in die Tradition bedeutender Reden zur Zukunft Europas, die zuvor der französische Präsident Emmanuel Macron im September 2017 an der Universität Sorbonne in Paris und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz im August 2022 an der Karls-Universität in Prag gehalten haben. red