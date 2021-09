Montpellierhaus in der Altstadt vor 35 Jahren eröffnet

Heidelberg. Es ist die kleine Botschaft der französischen Partnerstadt: Vor 35 Jahren hat das Montpellierhaus in Heidelberg geöffnet. Zum Geburtstagsfest, für das am Samstag vorübergehend die Kettengasse in der Heidelberger Altstadt gesperrt wurde, kamen viele Wegbegleiter aus dreienhalb Jahrzehnten – unter anderem die frühere Heidelberger Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz.

Auch der erste Leiter Alban Zanchiello, der von 1986 an zwei Jahre lang im Montpellierhaus Pionierarbeit leistete, feierte mit – genauso wie der langjährige Leiter des südfranzösischen Pendants, des Heidelberg-Hauses in Montpellier: Kurt Brenner war von 1969 bis 2011 Chef dort und ein großer Motor der deutsch-französischen Freundschaft. Seit 30 Jahren ist nun Karla Jauregui Chefin im Montpellierhaus.