Montpellier will Kulturhauptstadt 2028 werden

Heidelberg. Montpellier hat seine Bewerbung eingereicht und möchte Europäische Kulturhauptstadt 2028 werden. Das teilt die französische Metropole am Mittelmeer mit. Dem Kulturschaffen der Stadt einen frischen Atem einhauchen, der Stadtentwicklung einen weiteren Schub geben, die Jugend mobilisieren und Gastfreundschaft verstärken: Das sind einige der Ambitionen, die sich die französische Partnerschaft Heidelbergs von der Kandidatur erhofft. Die Universitätsstadt hat ihre Bewerbung gemeinsam mit der Nachbarstadt Sète, der Region Okzitanien, dem Departement de l’Hérault und weiteren kleineren Kommunen der Umgebung eingereicht.

Mehrere Bewerberinnen

Konkurrentinnen stehen indes ebenfalls bereit: Zum Beispiel Amiens, ebenfalls Universitätsstadt und mit seinen rund 140 000 Einwohnern in der Region Hauts-de-France zu finden - 120 Kilometer nördlich von Paris. Der alte Bischofssitz hat auch eine römische Geschichte. Ebenfalls sehr interessiert: Rouen, Hauptstadt der Normandie - im Norden des Landes gelegen. Bastia, Hauptstadt Korsikas, und Clermont-Ferrand in der Auvergne werfen als weitere Bewerberinnen ihre Hüte in den Ring. Und Saint-Denis, eine Kommune im Umfeld der französischen Hauptstadt, ist auch dabei. Die war selbst übrigens 1989 Kulturhauptstadt Europas.

Möglicherweise kommen weitere Konkurrenten für Montpellier hinzu: Das französische Kulturministerium schließt die Bewerberrunde zum 1. Dezember 2022. Eine Kandidatur zu erarbeiten, nehme mehrere Monate in Anspruch, so Experten. Ende 2023, Anfang 2024 will die EU die Kulturhauptstadt 2028 bekanntgeben.

Den Zeitpunkt nach der Pandemie und im Angesicht des Krieges in der Ukraine hält Bürgermeister Michaël Delafosse für gerade richtig: „Wir entscheiden uns dafür, Flagge zu zeigen für die Kultur und deren Bedeutung und Kraft für den Frieden und den Dialog, um Menschen und Gebiete zusammenzubringen.“ Die Bewerbung soll innovativ sein und der Kreativwirtschaft sowie den Künstlerinnen und Künstlern viel Raum auch für Experimentelles bieten. Seit 1985 werden jedes Jahr neue Kulturhauptstädte gefeiert. Die Kandidaten werden von der Europäischen Union ausgewählt.

Marseille 2013 an der Reihe

In diesem Jahr gibt es drei Kulturhauptstädte Europas: Neben Novi Sad in Serbien sind es Kaunas in Litauen und Esch an der Alzette in Luxemburg. 2023 werden unter anderem das rumänische Temeswar, Eleusis in Griechenland und Veszprem in Ungarn den Titel tragen.

Die letzte deutsche Stadt, die sich als Kulturhauptstadt in Europa präsentierte, war 2010 Essen in Nordrhein-Westfalen. 2025 wird Chemnitz an der Reihe sein. Die letzte französische Kulturhauptstadt lag ebenfalls am Mittelmeer: 2013 verzauberte Marseille seine Gäste mit vielen beeindruckenden Vorstellungen.

