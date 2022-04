Montpellier wählt links

Heidelberg/Montpellier. Heidelbergs Partnerstadt am Mittelmeer hat in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen mehrheitlich links gewählt: Kandidat Jean-Luc Mélenchon erreichte in Montpellier 40,73 Prozent der Wählerstimmen – im französischen Gesamtergebnis war er mit 20 Prozent auf den dritten Platz gekommen und ist deshalb im zweiten Wahlgang in zwei Wochen nicht mehr dabei. Amtsinhaber Emmanuel Macron schaffte 22,5 Prozent (landesweit 27,6 Prozent) der Stimmen, Marine Le Pen 12,4 Prozent (landesweit 23,4).

Damit zeige Montpellier ein Wahlverhalten, wie es auch in anderen Großstädten, etwa Toulouse oder Straßburg, zu sehen ist, beschreibt Karla Jauregui, Leiterin des Montpellierhauses in Heidelberg den erkennbaren Trend. In Frankreich werde von einem „vote util“, einer „pragmatischen Stimmabgabe“ gesprochen: „Nicht alle, die für Mélenchon gestimmt haben, möchten auch wirklich in aller Konsequenz die extrem linke Politik unterstützen“, analysiert Jauregui weiter, „aber sie möchten auch weder den liberalen Kapitalismus und ganz besonders nicht die extreme Rechte unterstützen“.

Montpelliers Stadtchef Michael Delafosse gehört selbst der Sozialistschen Partei (PS) an, die Gemeinderatsmehrheit bildet ein breites Bündnis. Die Partei Mélenchons, „La France insoumise“, ist allerdings im Gemeinderat der Universitätsstadt bisher nicht vertreten.

„Zum dritten Mal in den vergangenen 20 Jahre hat es die Linke nicht geschafft, in den zweiten Durchgang der Präsdentschaftswahlen zu kommen“, kommentiert Montpelliers Bürgermeister Michael Delafosse den ersten Wahlabend. „Das ist eine Niederlage für die Sammlungsbewegung, für die Klarheit der Ideen. Der Populismus baut sich in sehr beunruhigender Weise auf im demokratischen Leben. Das Wahlergebnis der extremen Rechten ist sehr beunruhigend, da er Marine le Pen die Grundlage liefert, sich für den zweiten Wahlgang zu qualifizieren und möglicherweise einen Wahlsieg davonzutragen.“

Allerdings sei nicht in allen Stadtteilen Montpelliers gleich gewählt worden, einige Bezirke gingen auch an Marine Le Pen (Rassemblement National).

Einige Franzosen und Frankreichfreude haben den Wahlabend im Montpellierhaus live verfolgt. Pandemiebedingt seien es etwas weniger gewesen als vor fünf Jahren. Beim zweiten Wahlsonntag, 24. April, wird auch die Stichwahl im Montpellierhaus übertragen werden: Wie schon 2017 wird es das Duell zwischen Präsident Emanuel Macron und der Rechtspopulistin werden.