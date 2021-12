Mitfahren zur Probe

Jeweils eine Bank steht schon auf dem Boxberg und am Emmertsgrund – wann es mit dem Mitfahr-Projekt losgehen wird, steht aber noch nicht fest. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist der für Dezember geplante Start des Projektes nun pandemiebedingt verschoben worden. Geplant ist, dass das kostenlose Mobilitätsangebot für Menschen ohne Auto die Erreichbarkeit und Anbindung der Stadtteile an die Innenstadt verbessern soll.

Die Mitfahrbänke sind ein von Bürgerinnen und Bürgern entwickeltes Projekt, das von der Stadt Heidelberg sowie den Stadtteilmanagements Boxberg und Emmertsgrund unterstützt und koordiniert wird. Wer eine Mitfahrgelegenheit in die Innenstadt sucht, nimmt auf einer Mitfahrbank Platz. Autofahrende können dort anhalten und klären, ob ein gemeinsames Ziel besteht. Bei Beginn wird das Projekt zunächst zur Probe anlaufen. Wenn das Angebot angenommen wird, sind weitere Bänke in den Stadtteilen geplant.

Auf dem Boxberg steht die Probe-Mitfahrbank an einer Parkbucht am Boxbergring gegenüber der evangelischen Kirche. Im Stadtteil Emmertsgrund ist sie an der Bushaltestelle Forum zu finden. Bewohner der Stadtteile haben die Bänke gestaltet: Sie wählten dafür die Farbe Orange, damit sie sich von anderen Bänken unterscheiden. her