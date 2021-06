Mit zehn Teams und Kleinkrebsen: Heidelberg intensiviert Kampf gegen Tigermücke

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg intensiviert den Kampf gegen die Asiatische Tigermücke. Wie es aus der Verwaltung heißt, soll das exotische Insekt bis Ende September wieder in mehreren Stadtteilen bekämpft werden. Konkret handelt es sich um die Gebiete Pfaffengrund, Kirchheim, Rohrbach, Bahnstadt, Neuenheim und Weststadt. Mit zehn Bekämpfungsteams will die Stadt Herr der Lage werden, sodass sich die Population der Asiatischen Tigermücke in der Stadt am Neckar nicht ungehindert vermehrt und weiter ausbreitet.

Dazu sollen nun in einigen Gartenanlagen nicht stechende sterile Männchen ausgesetzt werden damit die Weibchen nach der Paarung unfruchtbare Eier ablegen und die Tigermücken-Population eingedämmt wird. Auch Kleinkrebse kommen zum Einsatz. Sie sollen als Stechmückenlarvenvertilger in Regenfässern getestet werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg. Die Kleinkrebse sollen nachhaltig biologisch die Stechmücken durch Vertilgen der frisch geschlüpften Stechmückenlarven in Schach halten.

Kampf gegen Tigermücke: Jeder einzelne kann helfen Alle können mithelfen die Tigermücken zu bekämpfen. Folgende Maßnahmen empfiehlt das Landratsamt Rhein-Neckar: Das Beseitigen von unnötigen Behältern, in denen sich für mindestens eine Woche Wasser ansammeln kann oder das trockene Lagern der Gefäße unter einem Dach. Dazu zählen ungenutzte Blumentöpfe und Vasen, Blumentopfuntersetzer, Pflanzenschalen, Plastikgefäße wie Kinderspielzeug, Eimer und Gießkannen. Vor der Beseitigung empfiehlt sich eine Reinigung der Gefäße mit einer Wurzelbürste, um die klebrigen Eier gründlich zu entfernen, damit sie nicht verschleppt werden – sie können auch nach längerer Trockenheit noch schlüpfen. Gefäße sollten nach dem Entleeren umgedreht werden, damit sich kein Regenwasser sammeln kann.

Benötigte Wasseransammlungen wie Regenfässer, Zisternen oder Gullys sollten mit B.t.i.-Tabletten behandelt werden (eine Tablette auf 50 Liter Wasser). Die Tabletten sind ungiftig für Menschen, Tiere (ausgenommen Mückenlarven) sowie Pflanzen und das Wasser kann weiter zum Gießen verwendet werden. Nach der Behandlung die Fässer/Zisternen mit einem dicht schließenden Deckel oder einem Mosquitonetz abdecken (Achtung: es dürfen keine Ritzen vorhanden sein, durch die die Mückenweibchen zur Eiablage eindringen können). Falls ein Abdecken nicht möglich ist, alle zwei Wochen mit B.t.i.-Tabletten behandeln.

Auch in Zaunpfosten, hohlen Stangen und Schirmständern kann sich Wasser sammeln. Diese können mit Bti-Tabletten behandelt und danach mit einer Schutzkappe/Mosquitonetz verschlossen werden. Verstopfte Regenrinnen bitte sanieren. Das Wasser von Vogel- und Igeltränken sollte mindestens alle 5 Tage gewechselt werden, damit sich die Mücken nicht entwickeln können. Gartenteiche sind keine Brutstätten für Tigermücken, da dort keine Eier abgelegt werden und viele Fressfeinde vorhanden sind.

Die B.t.i.-Tabletten erhält man auf Nachfrage per Mail unter tigermuecke@rhein-neckar-kreis.de unentgeltlich beim Landratsamt und sie werden in den betroffenen Gebieten von unseren Mitarbeitern verteilt.

Zur Überwachung der Tigermückenvorkommen sind der Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg zudem auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Der Kreis bittet um Meldung, wenn Bürgerinnen oder Bürger eine Tigermücke sichten – am besten mit Foto, unter Angabe des Zeitpunkt und genauen Ortes an: heidelberg@tigermuecke.info. Auch per WhatsApp kann das Bild verschickt werden (Tel.: 0170 8506788).

Die verdächtigen Mücken sind grundlegend schwarz, haben fünf weiße Streifen auf den Hinterbeinen und einen weißen Längstreifen am Rücken des Vorderkörpers. Die Mücke kann man durch leichtes Anklatschen flugunfähig machen und in einem kleinen Gefäß aufbewahren. Weitere Infos zum Aussehen einer Tigermücke und zur Bekämpfung unter: www.rhein-neckar-kreis.tigermuecke.info

Aufgrund des Klimawandels und der heißen Sommer breitet sich die Asiatische Tigermücke auch zunehmend in Heidelberg und der Rhein-Neckar-Region aus. Während sie in den vergangenen Jahren in Heidelberg systematisch bekämpft und auf diesem Wege in Stadtteilen dezimiert oder ganz verdrängt wurden, sind andere Stadtteilen neu befallen wollen. Problematisch sei nach Angaben der Verwaltung, dass die Tigermücke durch Autos innerhalb der Stadt verbreitet und auch aus anderen Gegenden wieder eingeschleppt wird.

Ein Tochterunternehmen der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) führt nun die Bekämpfung im Auftrag des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für den Stadtkreis Heidelberg zuständig ist, unter Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen durch, informierte das Landratsamt weiter. Bereits seit Mitte Mai 2021 suchen die Mitarbeiter dafür betroffene Grundstücke auf. Sie werden je nach Befallsintensität in einem etwa drei bis vier wöchigem Rhythmus aufgesucht, um so die potenziellen Brutstätten zu behandeln. Zusätzlich teilen die Mitarbeiter sogenannte B.t.i.-Tabletten aus, die betroffene Anwohner zur Behandlung möglicher Brutstätten einsetzen können. Der Wirkstoff sei biologisch sehr verträglich und unbedenklich.

Nur im Larvenstadium, in dem sich die Stechmückenart noch im Wasser befindet und entwickelt, kann die Tigermücke effektiv biologisch bekämpft werden. Dafür werden in Gärten und Außenbereichen alle Wasseransammlungen ausfindig gemacht, in denen mindestens eine Woche Wasser stehen kann. Diese dienen der Tigermücke als Brutstätte, wo sie ihre Eier am Rand der Gefäße ablegt. Sobald sich in den Gefäßen Gieß- oder Regenwasser sammelt und die Eier benetzt, können sich die Larven im Wasser entwickeln. Dies wollen die Mitarbeiter der KABS nun verhindern.