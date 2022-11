Mit Warnbake in Heidelberg zugeschlagen – Zwei 26-Jährige in Haft

Heidelberg. Gegen zwei 26-jährige Männer sind wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen Haftbefehle erlassen worden, beide sitzen in Haft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim stehen die Männer im dringenden Verdacht, am Montag gegen 22.38 Uhr zwei Männer im Alter von 51 und 63 Jahren angegriffen und verletzt zu haben:

Zunächst sprachen die Tatverdächtigen in der Kurfürsten-Anlage den älteren der Geschädigten auf Zigaretten und Bargeld an. Der Mann verneinte. Daraufhin sollen die beiden 26-Jährigen unvermittelt mit Fäusten sowie mit einer in der Nähe stehenden Warnbake auf ihr Opfer eingeschlagen haben.

Der 51-Jährige wurde auf die Situation aufmerksam und eilte dem anderen Mann zu Hilfe. Einer der Tatverdächtigen soll auch ihn mit der Warnbake geschlagen haben. Am Ende verletzten die beiden 26-Jährigen den mittlerweile am Boden liegenden 63-Jährigen weiter mit der Warnbake und mit Fußtritten am Kopf. Schließlich sollen sie in Richtung Hauptbahnhof geflohen sein.

Ein Anwohner zeichnete die Tat per Video auf. So konnte die Polizei die beiden als Tatverdächtige identifizieren und festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht Heidelberg wegen Fluchtgefahr Haftbefehle gegen die beiden Männer.

Die 26-Jährigen wurden daraufhin der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die ihnen die Haftbefehle eröffnete und diese in Vollzug setzte. Anschließend wurden die Beschuldigten in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern weiter an.