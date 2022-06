Mit The Police auf den Mond: Mezzosopran-Star Theresa Kronthalerin Heidelberg

Schon, wie sie den Vornamen des frühbarocken Komponisten Frescobaldi ausspricht, wird zu einem kleinen Stück Musik. Theresa Kronthaler kam zwar in Würzburg auf die Welt, hat aber während ihrer Sozialisation südlich des Alpenhauptkamms leben dürfen: Aufgewachsen ist die Sängerin in Rom. Sie denkt nach internationalen Maßstäben. Auch künstlerisch hält sie sich nicht an Grenzziehungen, für sie ist „Crossover“ das Natürlichste der Welt.

So mögen heutzutage Viele denken. Aber während dieses Genre sonst häufig zu Überarrangiertem bis Beliebigem tendiert, sucht Kronthaler nach der Essenz der Songs. Beziehungsweise Arien.

Leergeräumte Arrangements

Das lässt sich nun auch bei „Neuland.Lied“ erfahren, an einem nicht jedermann bekannten Ort im Süden Heidelbergs: Wilson-Theater heißt er und befindet sich auf einem aufgelassenen Kasernen-Areal, dessen Gebäude teilweise schon abgetragen sind. Aber das passt: Genauso leergeräumt sind auch die Arrangements des Trios von Theresa Kronthaler. Die zwei Begleiter Kalle Kalima und Oliver Potratz stellen sicher, dass man ihnen keinen Ton zu viel anlasten kann. Die E-Gitarre Kalimas wird nur mit wenig Strom betrieben, sie klingt fast „unplugged“. Und tut auch den barocken Stücken keinen Schaden an.

Nun könnte das puristische Konzept, so einnehmend es ist, auf Dauer zu kontrastarm werden. Abhilfe schafft unter anderem der Einfall, alte Arien mit modernen Texten zu versehen. Wenn nicht gleich die „Standards“ aus dem 20. Jahrhundert einspringen: „My Favorite Things“ von Richard Rodgers etwa, präsentiert wie eine Traumerzählung und im Tempo weit zurückgenommen. „Walking On The Moon“ von The Police hebt vollends ab in erdenferne Welten. Doch gesungen ist das eindrucksvoll, Theresa Kronthaler - als Opern-Mezzo hat sie auch in großen Rollen reüssiert - weiß in der Höhe ein fast sopraneskes Glitzern zu erzeugen.

Bei Konstantin Ingenpaß herrschen dagegen dunkle Töne vor. Er ist ein Bariton und bietet in der Alten Universitäts-Aula vor einem leider wieder kleinen Publikum ein sorgsam ausgesuchtes und penibel vorbereitetes Programm: Gesang mit Streicher-Arrangements zu Liedern Hugo Wolfs, Franz Liszts und Viktor Ullmanns, vom Arminio Streichquartett mit feinsten Farbschattierungen versehen. Ingenpaß ist zwar noch jung, hat aber eine schon „gesetzte“, reife Stimme - die für Trost suchende „müde Seelen rings im Kreise“ (wie es einmal heißt) wie Manna ist.